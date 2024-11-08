Тульский стоматолог Квакина: при установке импланта обточка соседних зубов не требуется

Врач-стоматолог из Тулы Виктория Квакина в беседе с «ТСН 24» объяснила россиянам, что такое импланты, и в каких случаях их рекомендуют устанавливать.

Имплантами называют металлические штифты, которые врач вживляет в челюстную кость. Каждому пациенту подбирают индивидуальный имплант с учетом высоты и ширины альвеолярного отростка челюсти, а также плотности костной ткани. Обычно импланты устанавливают при потере зуба. Для этого, как уточнила Квакина, обточка соседних зубов не требуется.

«Имплант рекомендуют ставить, если потерян один зуб, а соседние — интактные, то есть здоровые», — сказала стоматолог.

Их также могут устанавливать, чтобы избежать съемных протезов, и когда у человека отсутствуют все зубы. Врач всегда проверяет, какое количество имплантов челюстная кость позволит выдержать, добавила собеседница.