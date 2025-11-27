Тульский гастроэнтеролог Трошкина дала рекомендации по профилактике заболеваний ЖКТ

Главный гастроэнтеролог Тульской области Юлия Трошкина дала рекомендации по профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта в рамках Недели профилактики, проводимой Минздравом России с 24 по 30 ноября 2025 года. Об этом написала «ТСН24» .

Трошкина подчеркнула важность соблюдения принципов здорового питания, включая регулярное питание, избегание переедания и ограничение употребления жирной, жареной, острой пищи, фастфуда и газированных напитков. Она рекомендовала включать в рацион свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирный белок.

Трошкина также подчеркнула негативное воздействие курения и чрезмерного употребления алкоголя на пищеварительную систему, подчеркнув, что отказ от этих привычек способствует улучшению состояния здоровья.

Кроме того, врач отметила, что хронический стресс отрицательно влияет на организм, и предложила такие методы борьбы с ним, как йога и регулярные прогулки на свежем воздухе. Она также подчеркнула важность регулярных профилактических осмотров и диспансеризации.