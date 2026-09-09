Тульские офтальмологи заявили о тревожном росте случаев близорукости у детей

С началом учебного года нагрузка на детские глаза резко возрастает. Врачи Детского центра офтальмологии калужской клиники МТК «Микрохирургия глаза» в Туле рассказали «ТСН24» , как уберечь зрение ребенка от последствий домашних заданий и гаджетов.

По данным специалистов, за последние десять лет число детей с заболеваниями глаз значительно увеличилось. Главная причина — близорукость. Чтобы остановить ухудшение зрения, эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил.

Важно организовать правильное рабочее место у окна. В вечернее время используйте настольную лампу с непрозрачным колпаком. Свет должен падать слева (для правшей) и быть равномерным.

Строго ограничивайте экранное время. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, непрерывная работа за компьютером не должна превышать 20 минут для первоклассников, 25 минут для учеников начальной школы, 30 минут для средней и 35 минут для старшеклассников.

В перерывах делайте гимнастику: часто моргайте или переводите взгляд с близкого предмета на дальний. Каждые 20 минут работы давайте глазам отдых на 20 секунд, смотря вдаль на расстояние не менее шести метров.

Ежедневно гуляйте на свежем воздухе полтора-два часа при дневном свете. Включите в рацион продукты с витаминами А, С, Е и омега-3. Соблюдайте режим сна и обязательно посещайте офтальмолога раз в год для раннего выявления проблем.