Цвет тоже важен. Россиянам объяснили, что надеть для защиты от клещей

Для прогулки на природе в сезон активности клещей нужно выбрать светлую одежду из плотной ткани. Врач-терапевт Шота Каландия сообщил об этом RT .

Он посоветовал надеть длинные брюки и кофту с длинными рукавами. Штанины следует заправить в носки, нижний край кофты — за пояс. Каландия объяснил, что так клещам сложнее добраться до открытых участков тела.

«Предпочтение стоит отдавать плотным тканям, через которые клещ не сможет быстро прокусить кожу. Не менее важен цвет одежды. Светлые вещи позволяют быстрее заметить клеща, который еще не успел закрепиться, и вовремя удалить его», — сказал он.

По информации доктора, клещи взбираются по телу снизу вверх, поэтому имеет смысл защитить голову капюшоном или высоким воротником. Дополнительно стоит обработать одежду репеллентом.

Период активности иксодовых клещей стартовал в Центральной России в начале мая. Главная опасность заключается в риске заражения боррелиозом или энцефалитом.