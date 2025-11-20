«ТСН24» рассказала о ипповенции, которая помогает справиться со стрессом

В современном обществе люди активно ищут способы справиться со стрессом и тревожностью. Один из необычных методов — ипповенция, которая все чаще привлекает внимание. Корреспондент «ТСН24» изучила особенности этого подхода.

Ипповенция отличается от иппотерапии, которую применяют для коррекции физических нарушений. Если иппотерапия помогает при проблемах с координацией движений, спазмах и болях в мышцах, то ипповенция направлена на борьбу со стрессом, тревожностью и депрессией. Этот метод также используют в тимбилдинговых программах для укрепления командного духа и решения деловых вопросов. Общение с лошадьми способствует расслаблению и развитию навыков общения.

Некоторые специалисты избегают работы с жеребцами из-за их темпераментности. Однако даже такие животные могут стать подходящими участниками программы ипповенции. Пример этому — жеребец Пончик, который благодаря физическим нагрузкам и правильному подходу стал более послушным. Теперь он участвует в ипповенции.