«ТСН24»: чеснок, лук, мед, клюква помогут укрепить иммунитет в зимний период

Зимой в России традиционно возрастает число случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для укрепления иммунной системы и предотвращения инфекций Роспотребнадзор рекомендует включать в питание определенные продукты. Об этом написала «ТСН24» .

Специалисты советуют добавлять в рацион чеснок, лук, мед, клюкву, лимон, квашеную капусту и кисломолочные продукты. Мед можно использовать и для лечения — не более двух-трех чайных ложек в день, добавляя его в воду, чай, творог или каши, сообщил «ФедералПресс».

Клюква полезна для обмена веществ и укрепления иммунитета. При болезни она помогает снижать температуру, уменьшать воспаления и отеки. Из клюквы можно приготовить полезный морс.

Эксперты также советуют регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещения. На улице следует избегать мест массового скопления людей, соблюдать личную гигиену и носить индивидуальные средства защиты.