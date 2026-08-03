Цифровая платформа для профилактики здоровья появится в Свердловской области

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Мария Емельянова в интервью «ФедералПресс» рассказала о новом проекте, который поможет жителям региона следить за своим здоровьем. В регионе появится цифровая платформа, которая объединит все профилактические мероприятия.

По словам Емельяновой, платформа позволит пациентам проходить диспансеризацию и посещать центры медицины здорового долголетия, не тратя на это весь день. Это особенно важно для работающих людей, которые ценят свое время.

Проект реализуется в рамках движения «За медицину здорового долголетия». Жителям региона, которые активно участвуют в профилактических мероприятиях, будут начисляться бонусы. Их можно будет обменять на подарки и призы. Цель проекта — мотивировать свердловчан следить за своим здоровьем и проходить профилактические осмотры.