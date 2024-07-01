«Царьград»: кардиологи не рекомендуют есть больше 12 яиц в неделю

Куриные яйца являются ценным источником витаминов и белка, но их нужно есть только в ограниченном количестве. Об этом сообщил  «Царьград» со ссылкой на американских кардиологов.

Они пришли к выводу, что не стоит есть больше 12 яиц в неделю. При большем количестве продукт может навредить здоровью.

Если же придерживаться разрешенной нормы, то организм получит нежирный белок, важные микроэлементы, фосфор, селен, витамины А, В2, В5 и В12, добавил «Петербургский дневник».

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