Трихолог Вишнякова перечислила 4 анализа, которые покажут причины ранней седины

Врач-дерматовенеролог и трихолог «О’Клиник» Влада Вишнякова рассказала, какие обследования помогают выявить скрытые дефициты при раннем поседении. Об этом сообщило издание «Здоровье Mail» .

Преждевременной считается седина, появившаяся в 20–25 лет. По словам врача Вишняковой, ее основной механизм — истощение меланоцитов и окислительный стресс, но наиболее значимым фактором остается генетическая предрасположенность.

Среди корректируемых причин специалист назвала нехватку витамина B12, витамина D, железа, меди, цинка, селена и фолатов. При этом избыточный прием цинка может ухудшать усвоение меди, поэтому добавки рекомендуется принимать только под контролем врача. Окислительный стресс, который усиливают курение, хронический стресс и УФ-излучение, также ускоряет старение фолликула.

Среди эндокринных нарушений чаще всего встречаются гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит. Коррекция питания и терапии может замедлить процесс, хотя обращаемость седины в клинической практике остается крайне редкой. Если анализы в норме, ранняя седина чаще всего является генетическим «таймером».