Трихолог Варенова: волосы не выпадают из-за токсичных дождей

Многие считают, что выпадению волос способствуют токсичные дожди. Такие утверждения можно считать мифом, рассказала трихолог Татьяна Варенова, сообщила «Нижегородская правда».

По словам специалиста, воздействие по-настоящему опасных дождей человек оценил бы не только на волосах. Подобные мнения о существовании токсичных осадков скорее являются «страшилками из детства».

Варенова отметила, что выпадение волос связано с их различными фазами жизни.

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