Трихолог Варенова предупредила о рисках тугих причесок для детских волос

Трихолог Татьяна Варенова рассказала, что тугие прически с бантами и косичками, которые часто делают девочкам на школьные линейки, могут привести к выпадению волос. Слова эксперта привел сайт pravda-nn.ru .

По словам доктора, длительное механическое давление на волосы вызывает воспаление вокруг волосяных фолликулов. Особенно вредны прически с окрашиванием, горячей укладкой или выпрямлением — поврежденный стержень ломается из-за нагрузки.

Варенова отметила, что у школьниц часто встречается синдром Рапунцель — поредение волос в центральной зоне, похожее на гормональное выпадение. Это происходит из-за хронического давления на макушку и темя от тяжести волос в высоком хвосте или пучке.

Чтобы сохранить густоту волос ребенка, трихолог рекомендует отказаться от длительного ношения тугих причесок. Делать их дольше 2–3 недель подряд не стоит. Также не рекомендуется спать с туго собранными волосами, а жесткие резинки и металлические заколки лучше заменить на шелковые резинки и крабики.