Трихолог Троицкая отметила, что частое использование приборов для укладки может повредить структуру волос

Основные причины появления секущихся кончиков волос связаны с тепловым и химическим воздействием, недостатком увлажнения, неправильно подобранными средствами ухода и дефицитом витаминов и микроэлементов в организме. Об этом рассказала врач-трихолог Ирина Троицкая в разговоре с «Известиями» .

Как отметила специалист, частое использование горячих приборов для укладки, окрашивание, сушка феном приводят к перегреву и повреждению структуры волоса. Для профилактики проблемы эксперт советует правильно подбирать косметику, минимизировать тепловое воздействие, включать в рацион витамины А, Е, D и Омега-3 жирные кислоты, а также регулярно состригать поврежденные кончики.