Трихолог Троицкая объяснила, почему секутся волосы

Врач-трихолог и врач-косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая рассказала, что волосы чаще всего секутся из-за термоукладки, химических процедур, пересушивания и ошибок в уходе, сообщает Life.ru .

Сушка феном, укладка и обычное расчесывание со временем могут ухудшать состояние волос. Троицкая пояснила, что кончики начинают расслаиваться из-за регулярного повреждения структуры волоса.

По ее словам, волосам вредят окрашивание, осветление, химическая завивка и другие подобные процедуры. Они делают волосы менее прочными и более уязвимыми к внешнему воздействию.

Еще одна частая причина — недостаток увлажнения. Пересушенные волосы легче ломаются. К этому приводят ошибки в уходе, солнечное излучение, ветер, мороз и сухой воздух. Дополнительный вред наносит грубое расчесывание, особенно если волосы спутаны или мокрые.

Троицкая добавила, что частое мытье головы агрессивными шампунями смывает естественную защитную липидную пленку. Волосы становятся суше и быстрее секутся. Повредить их может и постоянное трение об одежду, рюкзак или подушку.

На состояние волос также влияет питание. При дефиците витаминов A, D, E и омега-3 жирных кислот волосы получают меньше веществ, необходимых для поддержания структуры.

Чтобы снизить риск секущихся концов, врач посоветовала использовать термозащиту, регулярно подстригать кончики, выбирать мягкие средства ухода, аккуратно расчесывать волосы и следить за рационом.