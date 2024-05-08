Трихолог Толстоносова призвала избегать агрессивного воздействия на волосы при беременности | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 13:05 Трихолог Толстоносова призвала избегать агрессивного воздействия на волосы при беременности

Читать 360 в

Каких-то достоверных данных о том, что краска для волос не наносит вреда ребенку во время беременности, не существует. Как рассказала «Аргументам и фактам» трихолог Виктория Толстоносова, женщине в период вынашивания плода лучше отказаться от покраски хотя бы в течение первого семестра.

Медик пояснила, что именно в это время происходит интенсивное развитие всех тканей и органов ребенка. Что касается ухода за волосами, лучше использовать средства из натуральных компонентов, написали «Известия».

Реклама

Толстоносова добавила, что не стоит бояться сильной потери волос после родов. Это нормальное физиологическое состояние, которое обычно длится четыре-шесть месяцев.