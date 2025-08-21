Трихолог Ткачев призвал использовать маски для волос после душа

Трихолог, кандидат медицинских наук, создатель натуральной профессиональной продукции для волос под брендами ECOTRIATRIA и TORMESIS Владислав Ткачев указал на типичные ошибки в уходе за волосами в интервью Lenta.ru .

Специалист отметил, что маски не следует использовать во время душа, так как влажные волосы препятствуют проникновению состава в структуру волоса. По его словам, маски лучше наносить на вымытые и слегка подсушенные полотенцем волосы. Исключение составляют маски на основе кокосового, миндального, арганового или касторового масла — их рекомендуется применять на сухие волосы, написал сайт TheRussianNews.ru.

Врач также рекомендовал тщательно расчесывать волосы перед нанесением средств для интенсивного увлажнения, чтобы предотвратить спутывание. Маску следует равномерно распределять по длине волос, оставляя расстояние в 5–10 сантиметров от кожи головы.

«При попадании на корни и кожу головы компоненты маски могут образовывать пленку в устьях волосяных фолликулов. Это приводит к закупорке желез и нарушению оттока сального секрета», — предупредил специалист.

Смывать маску следует теплой, но не горячей водой. Для дополнительного блеска можно ополоснуть волосы прохладной водой. Врач усомнился в необходимости применения кондиционера сразу после маски, поскольку их составы часто похожи.