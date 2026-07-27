Трихолог Тимофеева объяснила, как часто мыть голову летом

Частота мытья головы летом зависит от типа кожи, ее чувствительности и особенностей здоровья. В среднем голову моют два-три раза в неделю, но для части людей нормой может быть и ежедневный уход, сообщает Sputnik .

Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Майя Тимофеева рассказала, что универсальной нормы для мытья головы летом нет. Частота ухода зависит от того, жирная, сухая или комбинированная кожа головы, а также от ее чувствительности.

Тимофеева пояснила, что людям с интенсивным салоотделением, в том числе при особенностях работы эндокринной системы и сальных желез, может требоваться ежедневное мытье. В некоторых случаях голову приходится мыть даже дважды в день.

При чувствительной коже специалист не рекомендовала мыть голову каждый день. По ее словам, шампуни смывают защитный слой себума, из-за чего сальные железы могут начать работать активнее. Это способно усилить жирность и спровоцировать появление перхоти.

Для комбинированной кожи, по словам трихолога, все тоже индивидуально. В среднем она советует мыть голову два-три раза в неделю, но для одних нормой остается ежедневный уход, для других — мытье через день или раз в три дня.

Тимофеева добавила, что правильно подобранные средства для волос и кожи головы не должны вредить даже при ежедневном использовании. На ощущение чистоты также влияет жесткость воды, которая различается в зависимости от региона.