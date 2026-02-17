Трихолог Пащенко посоветовала есть рыбу и бобовые для укрепления волос

Трихолог Екатерина Пащенко в интервью Life.ru рассказала, какие продукты могут помочь укрепить волосы и улучшить здоровье кожи головы.

По словам эксперта, для крепких волос необходимо достаточное потребление белка, так как волосы в основном состоят из кератина.

«При его дефиците структура волос ослабевает, что может усиливать их выпадение», — пояснила врач.

Она посоветовала включить в рацион яйца, постное мясо и рыбу. Еще один полезный вариант — бобовые, которые не только содержат белок, но и обеспечивают организм железом, дефицит которого может вызвать проблемы с волосами. Также важно употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами.