Трихолог Осепян: усиленное выпадение волос осенью связано с сокращением светового дня
Выпадение волос может усиливаться под воздействием определенных факторов. Зачастую с такой проблемой сталкиваются в осенний период. Об этом рассказала трихолог Христина Осепян в беседе с «Газетой.ru».
По словам врача, причина связана с сокращением светового дня, которое приводит к снижению выработки витамина D. Кроме того, в данное время года повышается вероятность изменения гормонального фона.
Медик также отметила, что интенсивное выпадение волос нередко происходит после включения отопления в домах. Значимую роль играет и снижение иммунитета в период простуд.
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