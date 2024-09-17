Трихолог Осепян: усиленное выпадение волос осенью связано с сокращением светового дня

Выпадение волос может усиливаться под воздействием определенных факторов. Зачастую с такой проблемой сталкиваются в осенний период. Об этом рассказала трихолог Христина Осепян в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, причина связана с сокращением светового дня, которое приводит к снижению выработки витамина D. Кроме того, в данное время года повышается вероятность изменения гормонального фона.

Медик также отметила, что интенсивное выпадение волос нередко происходит после включения отопления в домах. Значимую роль играет и снижение иммунитета в период простуд.