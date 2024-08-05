Трихолог Нагайцева: скорость роста волос заложена с рождения

Скорость роста волос заложена у человека от рождения и зависит от генетических особенностей. Регулировать рост с помощью специальных средств не получится, рассказала трихолог Юлия Нагайцева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в среднем скорость роста волос составляет около одного сантиметра в месяц. Она может нарушаться по разным причинам. Решать эту проблему с помощью масел, сывороток и масок нежелательно, поскольку существует риск усугубить ситуацию.

Нагайцева также отметила, что вмешиваться в работу волосяного фолликула может быть опасным.

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