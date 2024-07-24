Трихолог Нагайцева посоветовала не использовать шампуни против перхоти дольше 14 дней

По словам дерматовенеролога-трихолога Юлии Нагайцевой, шампуни от перхоти не рекомендуется использовать дольше двух недель. Об этом она рассказала NEWS.ru.

Специалист уточнила, что эти средства не требуют рецепта врача и могут применяться самостоятельно. Она добавила, что применять такие шампуни следует до тех пор, пока проблема не будет решена.

Врач объяснила, что шампуни против перхоти не представляют особой опасности, это косметические препараты. Их можно использовать без консультации врача, так как они не рецептурные. 

Также трихолог отметила, что шампуни против перхоти можно приобрести как в аптечном, так и в обычном магазине. Главная задача таких средств заключается в снятии воспаления кожи головы, устранении покраснений и зуда, а также восстановлении водно-липидного баланса кожи.

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