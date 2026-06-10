Трихолог Медведева предупредила, что игнорирование UV-защиты для волос может привести к раннему облысению у мужчин

Врач-трихолог Юлия Медведева рассказала Life.ru , что игнорирование UV-защиты для волос может привести к ускоренной потере объема и раннему облысению у мужчин. UVA-лучи проникают глубоко в кожу головы и могут вызвать серьезные повреждения.

Эксперт объяснила, что солнечные лучи разрушают коллаген вокруг фолликула и повреждают ДНК стволовых клеток. В результате волосы выпадают навсегда, а новые растут истонченными или не растут вовсе. Если у человека есть генетическая предрасположенность к облысению, солнце может резко ускорить этот процесс.

«Если у вас есть генетическая предрасположенность к облысению (высокий лоб, поредевшая макушка), солнце резко ускоряет процесс. UV-излучение повышает уровень дигидротестостерона (ДГТ) в клетках кожи головы в два-три раза», — предупреждает специалист.

Один сильный солнечный ожог на макушке или проборе может убить до 15% активных луковиц. Через три-четыре месяца после летнего отпуска человек может столкнуться с диффузным выпадением волос, которое можно остановить, но вернуть былую густоту будет сложно.

Трихолог отмечает, что мужчинам необходимо не только носить кепку, но и наносить на волосы и кожу головы спрей с SPF 30–50 каждые два часа на солнце.