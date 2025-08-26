Трихолог Макарова отметила, что стрессы и гипертония могут привести к отторжению пересаженных волос

Сегодня образ «лысого» мужчины стал популярным благодаря многим медийным звездам, однако большинство представителей сильного пола продолжают стесняться облысения. Алопеция возникает вследствие изменений в организме и нарушает эстетику внешности. Одним из решений является трансплантация волос. Врач-трихолог Екатерина Макарова рассказала сайту «Страсти» , насколько эффективна такая операция и какие риски связаны с процедурой.

Доктор отметила, что перед операцией пациенты сдают анализы крови, делают флюорографию, электрокардиограмму, общий анализ мочи и проходят консультации специалистов, таких как уролог, лор-врач и стоматолог. Это необходимо для исключения инфекций.

Сама операция безболезненна и осуществляется под местным наркозом. Отторжение имплантированного материала возможно лишь при наличии общих проблем со здоровьем вроде гипертонии, нарушений метаболизма и стрессов.

Для успешного восстановления важно соблюдать рекомендации врачей относительно ухода за волосами и правильного питания. Правильный подход минимизирует риск возможных осложнений, заключила Макарова.