Трихолог Курская заявила, что на появление седины влияет генетика и дефицит витаминов

Существует распространенное убеждение, что седина появляется в определенном возрасте. Однако большую роль в изменении цвета волос играет генетика, поэтому седину можно встретить у достаточно молодых людей. Об этом рассказала трихолог Анастасия Курская сайту «Аргументы и факты».
Специалист отметила, что причиной преждевременной седины так же может стать дефицит витаминов группы В, цинка и железа. Влияет и наличие хронических заболеваний, приводят слова врача «Известия».
Риски ранней седины отмечаются у курильщиков. Никотин нарушает кровообращение, из-за чего волосяные фолликулы не получают достаточного кислорода и питания, добавила Курская.
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