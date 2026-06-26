Трихолог Костенко рекомендовала вспенивать шампунь в руках перед использованием

Трихолог и косметолог Анастасия Костенко рассказала в беседе с Life.ru , как правильно очищать кожу головы и волосы.

По словам специалиста, частота мытья должна зависеть от состояния кожи головы, типа волос, использования укладочных средств и уровня физической активности. Не стоит мыть голову ежедневно, так как это может нарушить защитный барьер кожи и привести к повышенной выработке себума. В результате волосы будут быстрее становиться жирными.

Врач посоветовала расчесывать волосы перед процедурой и использовать воду с температурой около 40 градусов. Кроме того, шампунь стоит предварительно вспенивать в ладонях, а наносить его нужно только на кожу головы.