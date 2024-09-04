Трихолог Комиссарова рассказала, что раннее облысение может быть следствием частых стрессов

Раннее облысение у мужчин может начаться ввиду частых стрессов, хронических заболеваний и даже дефицитов витаминов и микроэлементов в организме. Об этом «ТСН24» рассказала врач-дерматолог, трихолог Елена Комиссарова.

Медик уточнила, что андрогенетическая алопеция (АГА) считается самым распространенным типом потери волос, при котором уменьшается размер волосяных фолликулов в лобно-теменной области. Это заболевание может возникнуть в любом возрасте после наступления полового созревания, написал «ФедералПресс».

Врач-трихолог вылечить эту болезнь не может, однако он способен остановить прогрессирование АГА и предупредить дальнейшее истончение волос.

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