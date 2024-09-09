Трихолог Кохас рассказала, что кишечные инфекции влияют на здоровье волос

Врач-трихолог Ольга Кохас в беседе с радиостанцией Sputnik объяснила, каким образом кишечные инфекции влияют на здоровье волос.

По словам медика, внутри волосяных фолликул находится своя иммунная система для силы и роста, а проблемы с ЖКТ эту систему подавляют.

«Выпадение волос осенью, после лета, связано с частыми летними отравлениями: не помыли где-то фрукты, искупались в грязном водоеме и так далее», — отметила трихолог.

После отравлений процесс выпадения волос запускается только через два месяца, пояснила Кохас.