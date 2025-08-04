Трихолог Кохас посоветовала тщательно промывать волосы от соли после купания в море
Для защиты волос от вредного воздействия необходимо тщательно промывать их от соли и избегать сушки на солнце. Об этом рассказала трихолог Ольга Кохас в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам врача, в летний период не рекомендуется ходить с мокрыми волосами на открытом воздухе.
«Люди любят подсушить на солнышке, но вот это вот как раз вдвойне ускоряет процесс выгорания в том числе», — предупредила медик.
Она также призвала мыть голову после купания в море, так как соль способна нарушить структуру волос.
Освещение возле дошкольного образовательного учреждения восстановили в Лыткарине
Водителей предостерегли от попыток объехать пробку перед Крымским мостом
Инну Федотову назначили временно исполняющей обязанности главы Клина
Еще 6 тысяч онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов подали в Подмосковье
«Волновался и называл начальником»: Михалков рассказал о звонке Путина на обеде с Алиевым
Болельщиков «Спартака» и «Локомотива» ждет разбор полетов за мат
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте