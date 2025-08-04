Трихолог Кохас посоветовала тщательно промывать волосы от соли после купания в море

Для защиты волос от вредного воздействия необходимо тщательно промывать их от соли и избегать сушки на солнце. Об этом рассказала трихолог Ольга Кохас в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По словам врача, в летний период не рекомендуется ходить с мокрыми волосами на открытом воздухе.

«Люди любят подсушить на солнышке, но вот это вот как раз вдвойне ускоряет процесс выгорания в том числе», — предупредила медик.

Она также призвала мыть голову после купания в море, так как соль способна нарушить структуру волос.