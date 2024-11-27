Трихолог Кохас посоветовала использовать средства с медью, чтобы избежать интенсивной седины

Если у человека начала появляться седина, то ему стоит перейти на средства, в составе которых содержится медь. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала основатель Евразийского отделения Ассоциации трихологов Ольга Кохас.

По ее словам, медь делает цвет волос более насыщенным и глубоким. Это помогает предотвратить масштабное поседение, хотя полностью от него не спасет.

«Есть клетки, которые умерли, а есть умирающие, чтобы их спасти и предотвратить интенсивное поседение, мы можем использовать препараты для кожи головы, волос с присутствием внутри меди», — подчеркнула врач.

Она добавила, что вместе с пациентами проводила эксперименты с медесодержащими средствами. И в 20% случаев результаты были довольно впечатляющими.