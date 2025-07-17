Трихолог Исаева предупредила, что распыление духов на голову вредит волосам

Нанесение духов на волосы может привести к проблемам с кожей головы и выпадению волос. Об этом сайту Life рассказала врач-трихолог Юлия Исаева.

По словам эксперта, большинство духов содержат высокую концентрацию спирта — до 70–80 %. Это может вызвать обезвоживание волос, нарушение липидного барьера кожи и раздражение сальных желез.

Исаева предупредила, что синтетические растворители и ароматические компоненты в духах могут вызвать аллергические реакции, дерматиты и повлиять на рост волос.

«Отдушки в парфюмерии — это сложные химические смеси, которые могут вызывать контактный дерматит, провоцировать аллергию, забивать волосяные фолликулы, нарушая естественное дыхание кожи головы», — отметила доктор.

Трихолог рекомендовала отказаться от использования духов на волосах, а при появлении проблем обратиться за консультацией к специалисту.