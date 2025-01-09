Трихолог Гончарова: отказ от шапки в холода может ускорить выпадение волос

Отказ от шапки зимой может усилить выпадение волос и повысить риск инфекционных заболеваний. Переохлаждение головы ослабляет иммунитет, вызывая такие болезни, как менингит, гайморит и грипп. Об этом рассказала трихолог и доктор медицинских наук Анна Гончарова в беседе с ОТР .

По словам специалиста, холод сужает сосуды, ухудшая питание волосяных луковиц, что приводит к выпадению волос. Однако привычка ходить без шапки с детства может снизить риски. В этом случаи волосы адаптируются и начинают защищать голову от морозов, как шерсть животных.

Однако головные уборы не всегда безопасны, отметила врач. Пот, скапливающийся в шапке, создает среду для рецидива кожных заболеваний, таких как себорейный дерматит и перхоть, добавила Гончарова.