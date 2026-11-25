Долгое пребывание на морозе без головного убора способно привести к выпадению волос. Об этом Zvezdanews рассказала дерматолог и трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.

По ее словам, из-за воздействия низких температур сужаются сосуды кожи головы, ухудшается рост волос и может сокращаться фаза их активного роста. Опасны и резкие перепады температур при входе с мороза в теплое помещение. При этом кратковременный выход на улицу без шапки, например от подъезда до машины, серьезной угрозы не несет.

Врач также призвала следить за чистотой головных уборов и регулярно стирать их или отдавать в химчистку, чтобы избежать скопления бактерий. При усиленном выпадении волос специалист рекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и установить причину.