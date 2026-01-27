Трихолог Галлямова рассказала о причинах сильного выпадения волос

Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова сообщила «Известиям» , что сильное выпадение волос часто является симптомом различных состояний и не всегда свидетельствует о серьезных проблемах. Однако важно разобраться в причинах этого явления.

Трихолог подчеркнула, что у каждой формы алопеции свой механизм развития и подход к лечению. Она отметила: «Выявленные в анализах отклонения не всегда являются прямой причиной выпадения волос». Недостаток витаминов и микроэлементов может проявляться не только выпадением, но и ухудшением качества волос.

Бесконтрольный прием витаминов и БАДов может быть опасен. Передозировка витамина А способна спровоцировать выпадение волос, а избыток витаминов группы B — усилить себорею.

Особое внимание специалист уделила гормональным причинам выпадения волос. Риск увеличивается в подростковом возрасте и у женщин в период пременопаузы и менопаузы. Однако реакция волос на гормональные изменения индивидуальна и зависит от генетической чувствительности рецепторов волосяных фолликулов.

Для первичной диагностики Галлямова рекомендует общий анализ крови, тест на ферритин и гормоны щитовидной железы (ТТГ). Самостоятельная сдача расширенных анализов без показаний может привести к ложным выводам.

Восстановление волос требует времени и индивидуального подхода. Трихолог призывает не паниковать и не заниматься самолечением, подчеркивая, что универсальных средств не существует.