Трихолог Галлямова отметила, что бритье ребенка налысо не поможет при облысении

Существует мнение, что если побрить ребенка, это будет способствовать росту и густоте волос. Но на самом деле такой метод не влияет на количество фолликул, рассказала «Абзацу» доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.

Врач объяснила, что эффект от бритья создается из-за изменения принципа роста волос. При повторном отращивании стержень волоса становится толще, и кажется, что пряди увеличились в объеме.

«У детей до двух лет волосы растут синхронно, а у взрослого — асинхронно. Соответственно, при этом принципе они кажутся более редкими и более тонкими. После бритья, когда волосы отрастают повторно, они входят в свой асинхронный ритм и, соответственно, кажутся гуще», — уточнила Галлямова.

Доктор подчеркнула, что единственным действенным способом справиться с возможным выпадением волос служат анализы и регулярные консультации врачей.

«Алопеция — это выпадение волос. Для того чтобы понять, как с ней бороться, нужен полный диагноз и анализ состояния», — напомнила она.