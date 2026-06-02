Трихолог Галлямова назвала потерю блеска у волос естественным процессом

С течением лет волосы могут терять свой естественный блеск и насыщенность цвета. Даже при отсутствии седины пряди становятся менее живыми и яркими. Чтобы узнать, как предотвратить эти изменения, «Вечерняя Москва» обратилась за комментарием к врачу-дерматологу, трихологу Юлии Галлямовой.

По словам эксперта, потеря блеска волосами — естественный процесс.

«Дело в том, что со временем количество клеток в организме, включая клетки волос, уменьшается», — поясняет специалист.

В молодости кутикула волоса состоит из шести-восьми слоев, которые плотно прилегают друг к другу и хорошо отражают свет. Однако с годами их количество сокращается до двух-трех слоев, что приводит к неровностям на поверхности волоса и снижению его отражательной способности.

Хотя полностью остановить возрастные изменения структуры волоса невозможно, правильный уход может значительно улучшить их внешний вид. Профессиональные процедуры в парикмахерских, например, уход «Счастье для волос», помогают насытить стержень волоса полезными компонентами и временно «запечатать» кутикулу. Регулярное использование качественных масок, кондиционеров и несмываемых средств также способствует поддержанию гладкости и блеска волос.

Для здоровья волос важно не только внешнее воздействие, но и питание изнутри. Волосам необходимы строительные материалы и питательные вещества, поэтому в рационе обязательно должны присутствовать зелень и зеленые овощи, грецкие орехи и растительные масла, например, оливковое.