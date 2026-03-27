Трихолог Галлямова назвала неправильное питание основной причиной ухудшения состояния волос

Здоровье волос зависит не только от правильного ухода, но и от образа жизни. Трихолог Юлия Галлямова рассказала «Известиям» , какие привычки могут привести к проблемам с волосами.

Одна из основных причин ухудшения состояния волос — неправильное питание. Недостаток железа и белка может сделать волосы слабыми и тонкими, спровоцировать их выпадение. Это особенно актуально для тех, кто не следит за сбалансированностью рациона.

Еще одна распространенная привычка, вредная для волос, — ношение тугих причесок. Плотные хвосты, пучки или африканские косички создают чрезмерное натяжение, повреждая волосяные фолликулы и вызывая тракционную алопецию. Особенно это касается детей, так как их кожа головы более уязвима.

«Многие недооценивают важность обычного расчесывания. Между тем это не просто уходовая процедура, а своего рода массаж кожи головы. Регулярное расчесывание улучшает микроциркуляцию крови, а значит, питание волосяных фолликулов», — отметила эксперт.

Отказ от стрижки кончиков волос — еще одна ошибка. Если не удалять секущиеся концы, повреждение распространяется по длине, что приводит к ломкости и потере ухоженного вида. Регулярная стрижка помогает поддерживать здоровье и густоту волос.

Редкое мытье волос также может навредить. Остатки укладочных средств, кожного сала и загрязнений, которые скапливаются на коже головы, могут вызвать воспаление и ухудшить состояние фолликулов. Злоупотребление сухими шампунями также не приносит пользы.

Врач-дерматолог, косметолог и совладелец сети клиник Зарема Омарова подчеркнула, что жесткая вода с хлором и металлами может нарушать pH-баланс и блокировать доступ питательных веществ, что приводит к выпадению волос и ухудшению их состояния.