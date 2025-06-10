Трихолог Егорова предупредила о риске дерматита из-за мытья волос капсулами для стирки

Пользователи TikTok активно покупают капсулы для стирки белья и применяют их для мытья головы, утверждая, что волосы становятся мягче. В беседе с ОТР новый тренд прокомментировала дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Врач напомнила, что средства для стирки содержат концентрированные отдушки, способные нанести вред коже головы.

«Эфиры в кондиционерах разрушают защитный липидный слой. То есть дерматит — это как минимум», — предупредила медик.

Дерматит, возникающий при контакте с химикатами, сопровождается воспалением, зудом, жжением и болью, а попытка заменить обычный шампунь капсулами для стирки может закончиться сильной аллергической реакцией.