Самостоятельное использование мезороллера для стимуляции роста волос может привести к тяжелому гнойному воспалению кожи головы. Об этом ОТР рассказала врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова.

По словам специалиста, при плохой дезинфекции прибора и недостаточной подготовке кожи игольчатая терапия грозит фолликулитом и гнойным поражением. К допустимым методам домашнего ухода трихолог отнесла аппарат Дарсонваля, а также настойки из лука и перца при отсутствии аллергии, отметил KP.RU.

Егорова отметила, что нормой считается выпадение до 100 волос в день. Поводом для визита к врачу служат превышение этого показателя, резкое появление залысин, зуд или болезненность кожи. Обильная потеря волос может сигнализировать о дефиците микроэлементов, заболеваниях ЖКТ или гормональных сбоях.