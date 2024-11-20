Трихолог Денисова назвала наследственность главной причиной выпадения волос

Чаще всего причиной выпадения волос становятся наследственные факторы. К патологии также могут привести хронические и аутоиммунные заболевания. Об этом рассказала трихолог Екатерина Денисова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По ее словам, процесс выпадения волос может запустить длительный стресс. Еще одна причина кроется в скудном питании с пониженным содержанием калорий, витаминов и питательных веществ.

Денисова посоветовала обратиться к специалисту при изменении объема прически и качества волос.