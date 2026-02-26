Трихолог Бучаров назвал несоблюдение питьевого режима одной из причин зуда кожи головы

Зуд кожи головы может быть вызван не только кожными заболеваниями, но и другими факторами. Об этом сообщил трихолог и дерматовенеролог Олег Бучаров в беседе с « Чемпионатом ».

По словам врача, горячая вода и частое использование термоприборов могут привести к излишней сухости кожи. Кроме того, к зуду могут привести ошибки в уходе за волосами, например слишком редкое или частое мытье головы.

Бучаров отметил, что стресс, дефицит железа, цинка, витаминов B6 и B12, а также несоблюдение питьевого режима могут стать провокаторами проблемы. Зуд может быть и признаком заболевания, например педикулеза, добавило Ura.ru.