Трихолог Брыгина предупредила об опасности минусовой температуры воздуха для волос

Косметолог, дерматолог и трихолог Анна Брыгина рассказала Здоровью Mail , какая температура воздуха считается опасной для волос

Как пояснила врач, холод сильнее всего влияет на состояние волосяного покрова при температурах ниже нуля, создавая условия для замедления кровотока и риска дальнейшего выпадения волос.

Специалист посоветовала воздерживаться от прогулок без шапки при температуре ниже -2 градусов. Если же столбик термометра опускается ниже -5 градусов, длительное пребывание на морозе существенно увеличивает риск повреждения волос.