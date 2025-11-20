Трихолог Брыгина предупредила об опасности минусовой температуры воздуха для волос

Косметолог, дерматолог и трихолог Анна Брыгина рассказала Здоровью Mail, какая температура воздуха считается опасной для волос
Как пояснила врач, холод сильнее всего влияет на состояние волосяного покрова при температурах ниже нуля, создавая условия для замедления кровотока и риска дальнейшего выпадения волос.
Специалист посоветовала воздерживаться от прогулок без шапки при температуре ниже -2 градусов. Если же столбик термометра опускается ниже -5 градусов, длительное пребывание на морозе существенно увеличивает риск повреждения волос.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте