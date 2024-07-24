Трихолог Берендяева: при выпадении волос стоит включить в рацион грибы и листовые овощи

Механизм выпадения волос зависит от множества факторов. Важную роль в данном вопросе играет питание. Об этом рассказала трихолог Анастасия Берендяева в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, соответствующая проблема может стать следствием дефицита белка и микроэлементов в организме. Так, при беременности зачастую наблюдается недостаток железа и цинка. То же самое касается веганства и вегетарианства.

Эксперт посоветовала включить в рацион орехи, мясо, птицу, свиное сало и грибы. Не стоит забывать про листовые овощи — отличный источник фолиевой кислоты, добавил сайт kp.ru.

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