Трихолог Беляева: искусственным блондинкам скраб головы в виде соли противопоказан

Дерматолог и трихолог Ксения Беляева рассказала Общественной Службе Новостей , что популярный в соцсетях бюджетный способ ухода за волосами с помощью поваренной соли может навредить.

Соль советуют использовать как скраб для кожи головы — наносить ее массажными движениями на корни волос, а затем смывать. По мнению блогеров, этот способ поможет укрепить волосы и придать им блеск.

Однако не всем можно использовать соль для волос. Врач подчеркнула важность консультации у специалиста, который определит тип кожи и волос и подскажет лучшее решение проблемы. Искусственным блондинкам такой скраб противопоказан, потому что их волосы уже пересушены осветляющими средствами.

Трихолог также сравнила воздействие соли со временем, проведенным на море: ультрафиолет и морская вода сушат волосы, то же самое происходит при использовании соли. Специалист советует быть осторожнее и не злоупотреблять этим продуктом в уходе за волосами.