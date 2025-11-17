Трихолог Белаш предостерегла от частого использования фена

Врач-трихолог и врач-дерматолог «СМ-Косметология» София Белаш рассказала «Газете.Ru» , что ежедневная сушка волос феном может серьезно повредить структуру волос и кожу головы.

По словам специалиста, стержень волоса имеет три основных слоя: внешнюю кутикулу, корковый слой и мозговое вещество. Высокие температуры при сушке феном могут достигать 40–120 градусов, вызывая разрушение белка кератина и нарушая стабилизирующие связи в волосах.

«Температура воздушного потока при сушке может достигать от 40 до 120 градусов, что вызывает денатурацию белка кератина», — предупредила трихолог.

Это приводит к потере прочности и эластичности волос. Кроме того, тепловое воздействие повреждает липидный слой кутикулы, делая волосы тусклыми и ломкими. Регулярное воздействие горячего воздуха также нарушает гидролипидный баланс кожи головы, вызывая раздражение и появление перхоти.

Чтобы минимизировать негативные последствия, врач рекомендует использовать термозащитные средства, выбирать средний температурный режим и держать фен на расстоянии не менее 15 см от волос. Также полезно давать волосам частично просохнуть естественным путем перед укладкой и регулярно применять увлажняющие маски и кондиционеры.