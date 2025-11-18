Трихолог Аверкина рассказала, что снижение уровня железа и цинка осенью ухудшает состояние волос

Осенью многие сталкиваются с проблемой выпадения волос. Это связано с изменением светового дня и снижением уровня витамина D. О том, как сохранить здоровье волос в этот период, рассказала трихолог бренда BioFoods Анна Аверкина в беседе с «Известиями» .

По словам эксперта, уменьшение светового дня влияет на циркадные ритмы организма. Чем меньше света, тем больше вырабатывается мелатонин, что замедляет активные процессы, включая рост волос. Витамин D, необходимый для здоровья волос, мы получаем из пищи и под воздействием ультрафиолетовых лучей. Осенью, когда солнечный свет сокращается, выработка витамина снижается.

«Чтобы поддержать уровень витамина, следует включать в рацион такие продукты питания, как лосось, скумбрия, сельдь, печень трески, яичный желток, сыры. Также важны длительные прогулки, лампы дневного света, добавки, витамины», — добавила специалист.

Кроме того, осенью часто снижается уровень железа и цинка, что негативно сказывается на состоянии волос. Эксперт подчеркнула, что цинк участвует в биосинтезе коллагена и кератина. Если в организме наблюдается сбой производства кератина, волосы растут тонкими и ломкими.

Также на состояние волос влияет уровень гормонов, особенно кортизола. Хронически высокий уровень этого гормона приводит к ломкости волос и снижению скорости роста, подытожила Аверкина.