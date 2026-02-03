Трихолог Аванесянц предупредила, что сон с мокрыми волосами может привести к проблемам с кожей головы

Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анжелика Аванесянц в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что привычка спать с мокрыми волосами может негативно сказаться на здоровье кожи головы и состоянии волос.

По словам специалиста, кожа волосистой части головы имеет уникальный микробиом и кислотный баланс с уровнем pH около 4,5–5,5. Длительное воздействие влаги приводит к мацерации — размягчению рогового слоя эпидермиса, что нарушает барьерную функцию кожи и делает ее более проницаемой для патогенов и агрессивных веществ.

«Одновременно происходит сдвиг pH в щелочную сторону, что способствует размножению условно-патогенных и патогенных микроорганизмов», — рассказала Аванесянц.

Также врач отметила, что при длительном воздействии влаги усиливается рост и метаболическая активность грибковой микрофлоры, в частности, дрожжеподобных грибов рода Malassezia. Это может привести к развитию или обострению себорейного дерматита, появлению шелушения и зуда.

Кроме того, мокрые волосы становятся более уязвимыми к механическим повреждениям. Трение о ткань наволочки во время сна приводит к повышению ломкости и сечения волос, а также усиливает механическое раздражение кожи головы.

Чтобы избежать проблем, специалист рекомендует тщательно высушивать волосы и кожу головы перед сном, используя фен в щадящем режиме с теплым воздухом и держа его на расстоянии 20–30 сантиметров. Также лучше отдавать предпочтение наволочкам из натурального шелка или сатина, так как они создают меньше трения и не впитывают влагу так активно, как хлопок.