Трихолог Альварес объяснила, что ежедневное мытье головы нарушает кожный покров

Мыть голову ежедневно не стоит — оптимально делать это раз в два-три дня. Об этом трихолог Анна Альварес рассказала сайту aif.ru .

По словам специалиста, при ежедневном мытье нарушается кожный покров. Из-за пересыхания кожа начинает активнее выделять себум, то есть кожное сало, стремясь увлажнить себя. В результате волосы становятся более жирными.

При этом трихолог предостерегла и от слишком редкого мытья — например, раз в неделю. Даже если волосы долго остаются чистыми на вид, на них оседают пыль, смог и другие элементы загрязненной окружающей среды.