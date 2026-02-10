Три новых межрайонных медицинских центра планируют создать в Нижегородской области

В Нижегородской области в ближайшее время планируется создать еще три межрайонных медицинских центра. Так, Макарьевский ММЦ объединит Лысковскую, Воротынскую и Спасскую ЦРБ, Покровский ММЦ будет создан на базе Шахунской и Тоншаевской ЦРБ, а Южный ММЦ включит в себя Починковскую, Большеболдинскую, Гагинскую и Лукояновскую ЦРБ, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Формирование сети межрайонных медицинских центров в муниципалитетах региона началось в 2025 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что изменения направлены на преодоление дефицита кадров и повышение качества медицинских услуг.

В Минздраве подчеркнули, что закрытие больниц не планируется, а все сотрудники сохранят рабочие места. Объединение территориально близких медучреждений позволит принимать на полные ставки больше врачей узких специальностей.

Межрайонные медицинские центры будут обслуживать несколько районов, что позволит эффективнее использовать имеющееся оборудование и транспорт, а также улучшить ситуацию с кадровым обеспечением. Все медицинские организации внутри каждого межрайонного центра будут находиться в равных условиях и останутся равнозначными подразделениями единой структуры.

Работа по улучшению качества и доступности медицинской помощи ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года.