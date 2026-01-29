Тренер Зеленкова призвала проводить разминку перед уборкой снега

Инструктор по йоге Людмила Зеленкова рассказала в беседе с «ТСН24» , как организовать уборку снега без вреда для здоровья.

Тренер посоветовала сделать небольшую разминку, направленную на подготовку мышц и суставов к предстоящей физической нагрузке.

«Это могут быть любые приседания, вращения корпусом, отведение бедра в сторону, назад, круговые движения, также нужно размять колени», — объяснила эксперт.

Она также напомнила, что уборка снега создает значительную нагрузку на спину, поэтому полезно заранее подготовиться к подобным действиям. Так, можно выполнить несколько поворотов туловища в обе стороны, задействуя мышцы пресса.