Тренер Захарик предложил комплекс для исправления осанки у людей старше 50 лет

Практически каждый второй человек старшего возраста сталкивается с проблемами осанки, вызванными возрастными изменениями скелета. Регулярные физические упражнения могут значительно улучшить ситуацию, утверждает практикующий тренер Никита Захарик в интервью Life .

Игнорирование вопросов осанки у пожилых людей может привести не только к усталости и боли в спине, но и к нарушению работы внутренних органов. Тем не менее, улучшение осанки возможно и без посторонней помощи. Тренер рекомендует выполнять следующие пять упражнений ежедневно.

Дыхательное упражнение лежа. Необходимо лечь на пол, ноги поставить под прямым углом («стульчик»), ступнями упираясь в стену. Делайте вдохи и выдохи через нос.

Подъем и опускание лопаток с нагрузкой. Используйте фитнес-резинку, закрепив ее над головой. Держась за концы ленты, выполняйте вертикальные тяги, имитирующие работу на тренажере.

В упражнении на расслабление позвоночника необходимо сесть спиной к стене, согнуть колени и тянуться руками вперед, разворачивая ладони вверх. Затем необходимо выпрямить спину, прижимая ее к стене, добавил эксперт.