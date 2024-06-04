Тренер Волынкина предупредила, то неправильная техника бега грозит травмами

Бег — одна из самых полезных спортивных нагрузок, однако лишь в том случае, если у человека правильная техника. Об этом News.ru рассказала тренер и диетолог Мария Волынкина.

Она объяснили, что очень часто новички соврешаяют одни и те же ошибки. В результате вместо подтянутой фигуры они получают серьезные травмы голеностопа.

«Первая ошибка — „втыкающий“ бег, когда носки втыкаются в землю. Это чревато травмами голеностопного и коленного суставов. Вторая распространенная ошибка — бег с пятки», — отметила врач.

Она добавила, что во втором случае серьезно возрастает нагрузка на спину. Кроме того, при беге с пятки также страдают коленные суставы.